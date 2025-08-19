Galatasaray yeni Muslera'sını Portekiz'de buldu

Takımdan ayrılan yıldız kaleci Muslera'nın yerine bomba bir isim getirmeye çalışan Süper Lig devi Galatasaray, Porto'da forma giyen Diogo Costa için 20 milyon euro vebonuslar içeren bir teklifte bulundu.

EDERSON'UN ALTERNATİFİ BULUNDU

Sarı-kırmızılılarda birinci hedef Manchester City'nin file bekçisi Ederson'du. Brezilyalı kaleci ile her konuda anlaşan Aslan, Manchester City'e takıldı. City'nin istediği bonservis ücretine yanaşmayan sarı kırmızılılar başka alternatiflere yöneldi.

40 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Sky Sport'un haberine göre;Galatasaray, Diogo Costa için Porto'ya 20 milyon euro + bonuslar içeren resmi teklif yaptı. Ederson olmazsa ilk alternatifi Diogo Costa olacak. Porto'da forma giyen Diogo Costa'nın 40 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Portekizli eldiven, geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta kalesinde toplam 45 gol gördü ve 19 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.