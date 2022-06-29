Galatasaray yeni golcüsünü Rusya'da buldu! Savaş yüzünden tek maça bile çıkamayan Botheim için temaslar başladı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem yeni golcü transferi. Hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, listesine son olarak Norveçli Erik Botheim'i aldı.

KRASNODAR İLE MAÇA ÇIKAMADI

TRT Spor'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki oyuncu, Bodo formasıyla dikkatleri çekti. Botheim, Ocak 2022'de 7 buçuk milyon euro bonservisle Rus ekibi Krasnodar'un yolunu tuttu. Ukrayna - Rusya arasında çıkan savaş, genç oyuncunun Krasnodar'da maça çıkmadan serbest kalmasına neden oldu. Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Norveçli golcü ile temaslara başladığı öğrenildi. Erik Botheim, geçtiğimiz sezon Bodo formasıyla 14 maç oynadı. Genç futbolcu, 7 gol 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkıda bulundu.

MOHAMED VE GOMIS İÇİN GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Diğer yandan Galatasaray, Diagne ile yolları ayırmak istiyor. Yönetim, Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis için de gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Mısırlı oyuncunun satışından gelir bekleyen yönetim, Gomis'in de maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor.

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