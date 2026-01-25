Haberler

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı duyurdu
Güncelleme:
Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı. 2025-2026 sezonu için 1.2 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılar, İspanya La Liga ekibi Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralık kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray, Yaser Asprilla'ya 2025-2026 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yaser Esneyder Asprilla Martinez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
