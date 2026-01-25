Haberler

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'dan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak transfer etti. Asprilla, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret alacak ve 22 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yeser Asprilla ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

