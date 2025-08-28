Galatasaray, Wilfried Singo'yu İstanbul'a Getirdi

GALATASARAY'IN transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'nun 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo, İstanbul'a geldi.

Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'nun 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo'yu İstanbul'a getirdi. Fransa'dan kalkan özel uçakla 01.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Singo'yu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Wilfried Singo, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla beraber büyük işler başaracağız" dedi.

Kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrılan Wilfried Singo, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.