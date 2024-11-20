Galatasaray, Victor Osimhen'i bitirmeye çok yakın
Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim ilk etapta 25 milyon euro peşinat vererek ve kalan kısmı da taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.
Bu sezona da şampiyonluk paralasıyla çıkan Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in bonservisini almak için uğraşmaya devam ediyor.
Galatasaray yönetiminden, taraftarı sevindirecek hamle geldi. Napoli, sözleşmedeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini işaret ederken sarı kırmızılılar 60 milyona transferi bitirmeyi hedefliyor.
SPONSORLAR DEVREDE
Hürriyet'in haberine göre, 25 milyon euroluk peşinatı sponsorlarla çözecek olan sarı-kırmızılılar, kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.