Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Victor Osimhen'i bitirmeye çok yakın

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim ilk etapta 25 milyon euro peşinat vererek ve kalan kısmı da taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.

Bu sezona da şampiyonluk paralasıyla çıkan Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in bonservisini almak için uğraşmaya devam ediyor.

Galatasaray yönetiminden, taraftarı sevindirecek hamle geldi. Napoli, sözleşmedeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini işaret ederken sarı kırmızılılar 60 milyona transferi bitirmeyi hedefliyor.

SPONSORLAR DEVREDE

Hürriyet'in haberine göre, 25 milyon euroluk peşinatı sponsorlarla çözecek olan sarı-kırmızılılar, kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.

Galatasaray, Victor Osimhen'i bitirmeye çok yakın
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

 MHP'de istifa depremi: Üç milletvekilinin istifası istendi

MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

yakında UEFA gs yi sorgulamaya başlar ise şaşırmayın

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Turk:

O PARALARA KACTANE SMA Lİ COCUK SAGLİGİNA KAVUSUR HABERİNİZ VARMİ YAZİK GUNAH O PARALARA

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bu adımı atarken Galatasaray yönetiminin çok dikkatli olması gerekiyor. Elimizde patlama ihtimalini de düşünmek gerekir. Umarım aldıktan sonra değeri hızla düşmez

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih :

şahsen ben hiç bir gs yöneticinin bu riske gireceğini düşünmüyorum. olaki gs bu adamı aldı, bir sakatlık olsa 3-5 ay oynayamasa sezon gümler.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den enden istifa etti? MHP istifa eden vekiller kim? Annem Ankara Hasan kimdir? Annem Ankara Zuhal kimdir? Annem Ankara oyuncuları kim? Annem Ankara karakterleri kim? Wolfsburg Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolfsburg GS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Annem Ankara konusu ne? Annem Ankara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20-21 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Annem Ankara 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.