Galatasaray, Nelsson'un Sözleşmesini Feshetti

GALATASARAY, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Victor Nelsson! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verildi.

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki Nelsson, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı