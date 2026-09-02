Galatasaray, Nelsson'un Sözleşmesini Feshetti
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Kulüp, Danimarkalı oyuncuya katkıları için teşekkür ederken, Nelsson kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
GALATASARAY, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Victor Nelsson! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verildi.
2021 yılında Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki Nelsson, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı