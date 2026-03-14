Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı, ilk yarıda karşılıklı ataklara sahne oldu fakat takımlar gol bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kerem Ersoy
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Ebosele, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Brnic, Selke
Sarı kart: Dk. 28 Ebosele ( Başakşehir )
22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.