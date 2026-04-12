Galatasaray Kocaelispor maçının VAR'ı Adnan Deniz Kayatepe oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor arasında bugün oynanacak müsabakada VAR'da Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Müsabakada VAR'da Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. - İSTANBUL

