Haberler

Galatasaray ile Kocaelispor, 42. randevuda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Galatasaray 25 galibiyetle önde bulunurken, Kocaelispor 7 galibiyet elde etti. İstanbul'daki maçlarda da sarı-kırmızılı ekip avantajlı.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin sahasında en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Kocaelispor takımları ligde daha önce İstanbul'da 20 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 46 golüne, Kocaelispor 26 golle yanıt verebildi.

Rekabette İstanbul'da 22 Şubat 2009'da yapılan son müsabakayı konuk takım 5-2 kazanmıştı. Mücadelede Kocaelispor forması giyen Taner Gülleri 4 gol birden atmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı.

Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

