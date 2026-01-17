Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da skor üretemedi. Öne çıkan dakikalarda Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper, ceza sahasında etkili oldu ama net bir gol bulamadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Barış'ın pasında Yunus'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
21. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lemina'nın uzak köşeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
29. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde Mujakic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Pozisyonun devamında sağ tarafta tekrar topla buluşan Maxim, bir kez daha içeri doldurdu. Sangare'nin uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Kazımcan Karataş, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş, Alexandru Maxim, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo
Yedekler: Burak Bozan, Mervan Müjdeci, Victor Gidado, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Muhammet Akmelek, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın
Teknik Sorumlu: Anıl Demirci - İSTANBUL