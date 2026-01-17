Haberler

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da skor üretemedi. Öne çıkan dakikalarda Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper, ceza sahasında etkili oldu ama net bir gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Barış'ın pasında Yunus'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

21. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lemina'nın uzak köşeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

29. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde Mujakic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Pozisyonun devamında sağ tarafta tekrar topla buluşan Maxim, bir kez daha içeri doldurdu. Sangare'nin uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Kazımcan Karataş, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş, Alexandru Maxim, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Mervan Müjdeci, Victor Gidado, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Muhammet Akmelek, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın

Teknik Sorumlu: Anıl Demirci - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalleliyi canından bezdiren evden 168 ton çöp çıktı

İnanılmaz tablo: Kamyonların biri gitti biri geldi, tam 168 ton çıktı
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Mahalleliyi canından bezdiren evden 168 ton çöp çıktı

İnanılmaz tablo: Kamyonların biri gitti biri geldi, tam 168 ton çıktı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular