Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçı, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bayo'nun 73. dakikada Gaziantep'e, Barış Alper Yılmaz'ın 84. dakikada Galatasaray'a gol attığı maçta, her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Kazımcan Karataş), Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Mujakic, Perez, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı (Dk. 90+1 Lungoyi), Maxim (Dk. 90+1 Gidado), Bayo, Draguş (Dk. 63 Gassama)

Goller: Dk. 73 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 84 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 53 Nazım Sangare, Dk. 70 Perez ( Gaziantep Fk ), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Icardi, Dk. 90+4 Lemina, Abdülkerim Bardakcı (maçın ardından) ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray- Gaziantep Fk maçı, 1-1 sona erdi.

50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.

71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.

84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.

90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti

69 dakikada yaptıklarıyla tüm İspanya'yı salladı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat