Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. 3. eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler ise rakibi elemesi halinde Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.
GALATASARAY YOUNG BOYS İLE EŞLEŞTİ
Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ DE BELLİ OLDU
Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.
BÜTÜN EŞLEŞMELER
- GALATASARAY - Young Boys
- FENERBAHÇE / Lille - Slavia Prag-Union SG
- Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
- Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
- Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
- Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
- Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.