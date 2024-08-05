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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. 3. eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler ise rakibi elemesi halinde Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.

GALATASARAY YOUNG BOYS İLE EŞLEŞTİ

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ DE BELLİ OLDU

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

BÜTÜN EŞLEŞMELER

  • GALATASARAY - Young Boys
  • FENERBAHÇE / Lille - Slavia Prag-Union SG
  • Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
  • Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
  • Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
  • Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
  • Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (23)

Burak GUNES:

Lille Fener e acımaz

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Doğru Söz:

Fenerbahçe transferlerde geç kaldı. Ayrıca geçen senelerden hiç ders almamış gibi yine hep orta seviye futbolcuları getiriyor. 10 tane orta seviye oyuncu alacağına, 1 tane üst düzey oyuncu al, seni hem şampiyonluğa taşısın hem de Şampiyonlar Ligine. Fenerin Lİlle karşısında işi bu saatten sonra mucizelere kaldı......

yanıt45
yanıt62
Muhammet Ülker:

gs young boysu yenemez

143
78
yanıtYanıtla
ekrem celebi :

aynen bu oyunla zor

yanıt43
yanıt16
Ahmet Yuki:

delik deşik eder bunlar bizi , transfer şart

yanıt34
yanıt18
ÖMER BİLMEZ:

İki takımımız da turu geçecek kapasitede zor olacağını düşünmüyorum

73
34
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ekrem celebi :

gecmemelerı ıcın bır neden yok kagıt uzerınde fenerde gs da daha guclu bu takımlardan ama hazır değiller helekı gs ı ılk defa bu kadar acız gördüm.yenı transferler uyum saglayamazsa lıgde sampıyonlugu unutsun..nelson her sezon bası boyle hatalar yapıyor ama defans.lıboro zordur..forvet gol kacırır pek anlamazsın mac ıcınde ama defans adam kacırıp gol oldugunda butun gun konusulursun

yanıt13
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SMMM:

MAKLUBESPOR KULUBU ELENİİR

49
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Melih Bayrak:

ananaspor napar

yanıt40
yanıt13
Talip Kabaoglu:

Fb orta saha takviyesi ile bu işi götürecektir..ama ferdi alışık olduğu yerde oynasın artık macera aramayın

39
7
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