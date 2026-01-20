ATLETICO MADRID MAÇINA DOĞRU
Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarını tamamlarken, Fenerbahçe Aston Villa maçı hazırlıklarına başlayacak. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar ve diğer spor branşlarında maçlar gerçekleşecek.
12.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
13.00 Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.45 Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve bir futbolcusu, RAMS Park'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
18.30 İspanyol ekibi maçın son çalışmasını yapacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları başlayacak. Bugün 9 maç oynanacak;
18.30 Kairat - Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt - Manchester City
23.00 Inter - Arsenal
23.00 Kopenhag – Napoli
23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen
23.00 Real Madrid – Monaco
23.00 Sporting CP – PSG
23.00 Tottenham - Borussia Dortmund
23.00 Villarreal - Ajax
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Aston Villa maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 32'ye yükseltti.
14.30 Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Tüpraş Stadı'nda yapılacak.
BASKETBOL
- EuroLeague
20.30 Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes
- EuroCup
21.00 Hapoel Jerusalem - Bahçeşehir Koleji
- Şampiyonlar Ligi
20.00 Tofaş - ALBA Berlin
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
13.00 Zeren Spor - Nilüfer Belediyespor Eker
14.00 THY - Aras Kargo
18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank
18.00 Göztepe - Kuzeyboru
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana
TENİS
14.30 Türkiye Tenis Federasyonu'nun koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Fonu tarafından desteklenen "TENNIS 4 ALL – Developing Inclusive and Sustainable Tennis in Europe" projesinin başlangıç toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek.
BUZ HOKEYİ
20.00 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu- müsabakasında Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ilk maçında dün akşam Hollanda'ya 3-0 kaybetti.
DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ
10.00 Rize Handüzü'nde 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Kar Motosikleti yarışlarının tanıtım toplantısı yapılacak.