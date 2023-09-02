Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü

Avrupa'daki temsilcilerimizin grup fikstürleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, ilk maçını 20 Eylül'de Kopenhag ile İstanbul'da oynayacak. Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, açılışı 21 Eylül'de Kadıköy'de Nordsjaelland ile Beşiktaş ise aynı tarihte deplasmanda Club Brugge ile yapacak.