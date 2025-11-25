Galatasaray, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 Yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye ev sahibi olduğu maçta 1-0 mağlup oldu. Maçta Promise David'in 57. dakikada attığı gol ve Arda Ünyay'ın 89. dakikada kırmızı kart görmesi dikkat çekti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Florucz pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Zorgane yerden içeri çevirdi. Altıpas üzerinde Promise David'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gitti. 0-1
73. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez, ceza sahası içi sağ çapraz yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada sağ kanattan Davinson Sanchez'in yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada Boufal, orta sahaya yakın bölgede Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yer kaldı. Mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez ikinci sarı karttan Arda Ünyay'a kırmızı kart göstererek, oyun alanı dışına gönderdi.
Stat: Rams Park
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jabobs (Arda Ünyay dk. 53), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Can de Perre, Ousseynou Niang (Fedde Leysen dk. 90), Anouar Ait El Hadj (Sofiane Boufal dk. 71), Raul Florucz (Rob Schoofs dk. 71), Promise David (Kevin Rodriguez dk. 59)
Yedekler: Vic Chambaere, Mamadou Thierno Barry, Mathias Rasmussen, Guilherme Smith, Marc Giger, Louis Partis
Teknik Direktör: David Hubert
Gol: Promise David (dk. 57) (Union Saint-Gilloise)
Kırmızı kart: Arda Ünyay (dk. 89) (Galatasaray)
Sarı kartlar: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Okan Buruk (Galatasaray), Promise David, Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) - İSTANBUL