Galatasaray, Union Saint Gilloise Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam ederken, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor