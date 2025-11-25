Haberler

Galatasaray, Union Saint-Gilloise Karşısında 4 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise takımını konuk ederken, teknik direktör Okan Buruk son maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Takımda sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle kadroda genç oyuncular da yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

"Devler Ligi"nde beşinci haftaya 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak ilk 8 iddiasıyla giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Galatasaray, müsabakaya, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Kalede Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Wilfried Singo ve Mario Lemina'dan sakatlıkları, Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, İlkay ve Icardi'yi ilk 11'de oynattı.

Galatasaray'da önemli eksikler

Sarı-kırmızılı takım, önemli futbolcularından Union Saint-Gilloise karşısında yararlanamadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemedi.

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Belçika temsilcisine karşı kadroya giremedi.

Yusuf Demir kadroya alınmadı

Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i kadroya almadı.

Gençlerbirliği müsabakasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Yusuf, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı.

Etkisiz bir performans sergileyen ve taraftarın tepkisini çeken 22 yaşındaki Yusuf, Union Saint-Gilloise karşısında kadroya giremedi.

Yedeklerde 6 genç oyuncu

Teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise mücadelesinin kadrosuna 6 genç futbolcuyu aldı.

Sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı.

Üç oyuncu Gençlik Ligi maçından çıkıp geldi

Galatasaray'da yedeklerde yer alan 3 futbolcu, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi müsabakasında süre aldı.

Yedeklerde oturan Furkan Koçak, Union Saint-Gilloise ile yapılan müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Kahraman ile Ege Araç ise 65'er dakika süre aldı.

Sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Galatasaray, yedeklere gençler dahil 9 futbolcu yazabildi.

Taraftardan Şampiyonlar Ligi hedefi

Galatasaray taraftarı takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi motivasyonu verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi Kuzey Tribünü'ne "Galatasaray'ın hedefi Avrupa'nın en tepesi" yazılı pankart açtı. Pankartta Şampiyonlar Ligi kupasının görseline yer verildi.

Gençlik Ligi'nde kazanan çıkmadı

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise'ın 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası 1-1 sona erdi.

Esenler Erokspor Stadı'nda yapılan maçta Belçika temsilcisi Michiel Lindner'in 48. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Efe Eriş'in 69. dakikadaki golüyle beraberliği sağladı.

Bu sonuçla iki takım da Gençlik Ligi'ndeki puanlarını 4'e çıkardı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

İşte İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.