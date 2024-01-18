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Galatasaray, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. İlk yarıyı Galatasaray 2-1 önde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ taraftan Barış Alper Yılmaz, topla beraber ceza sahasına girip uzak direğe ortasını yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vole vuruşta yere de çarpan top direğin üzerinden dışarıya çıktı.

13. dakikada Kerem Demirbay'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed topu güçlükle kornere çeldi.

19. dakikada sol taraftan Berkan Kutlu'nun pasına penaltı noktasının gerisinde Eyüp Aydın'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

3. dakikada sağ taraftan Bouali'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın kale önündeki ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

43. dakikada sol taraftan ceza sahasına inip son çizgiye inen Kerem Demirbay'ın kale önüne çevirdiği topa Tete'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Zaha, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu, Diniyev, İlhami Siraçhan Nas, Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir, Bouali

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Satıoğlu, Muhammed Mert, Melih Okutan, Onur Ayık, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı, Beren Küçükbaşarık, Emre Kaplan, Popov

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 33), Tete (dk. 43) (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (dk. 23 k.k.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bouali (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Barış Alper Yılmaz Türkiye Kupası Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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