Galatasaray, 17 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 17 Temmuz'da karşılaşacağını duyurdu.
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile hazırlık maçının oynanacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Can Öcal