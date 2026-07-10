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Galatasaray, 17 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak

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Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 17 Temmuz'da karşılaşacağını duyurdu.

Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile hazırlık maçının oynanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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