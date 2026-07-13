Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a ulaştı. Oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
GALATASARAY'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekibi Burnley'den Galatasaray'a transferi için İstanbul'a ulaştı. Ugochukwu'yu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile taraftarlar karşıladı.
Fransız ekibi Rennes'in altyapısından yetişen Ugochukwu; Chelsea, Southampton ve Burnley formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol kaydetti.
Ugochukwu'nun İstanbul'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.