Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynadıkları maçta parmağında sakatlanan Noa Lang için tazminat davası açacaklarını açıkladı. UEFA ile iletişime geçtiklerini belirten Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ''UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz.'' dedi.

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta reklam panolarına elinin sıkışması sonucu sıra dışı bir şekilde sakatlık yaşayan Noa Lang için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

"UEFA'YA TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ''

HT Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ''Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz.'' dedi.

UEFA'DAN LIVERPOOL'A SORUŞTURMA

Öte yandan UEFA Disiplin Kurulu, Liverpool'a yaşanan olayın ardından soruşturma başlatarak, Hollandalı oyuncunun sakatlığı sonrası müsabakanın oynandığı stadyumdaki teknik detayları incelemeye aldı.

Cemre Yıldız
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Ünlü iş kadını cezaevine gönderildi! Suçlamalar ağır
