Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. oldu. Aslan, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların, son 16 play-off turu muhtemel rakipleri ise Atletico Madrid ve Juventus oldu. - İSTANBUL