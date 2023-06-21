Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi gerçekleşecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray kura çekimi saat kaçta yapılacak? GS UEFA kura çekimi ne zaman? soruları yer aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray kura çekimi saat kaçta yapılacak? GS UEFA kura çekimi ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ SAHNESİNE ÇIKIYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİR'İN DE RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Aris-Kıbrıs - Rum Kesimi

Astana - Kazakistan

M. Haifa - İsrail

Zalgiris - Litvanya

Helsinki - Finlandiya

Tallinn - Estonya

Shamrock - İrlanda

The New Saints - Galler

Ljubljana - Slovenya

Mostar - Bosna Hersek

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?