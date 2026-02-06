Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, güncel kadro listesini UEFA'ya bildirdi. Kış transfer döneminde kadroya dahil olan oyunculardan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey kadroda yer alırken Renato Nhaga'ya yer verilmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina." - İSTANBUL