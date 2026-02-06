Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim etti
Güncelleme:
Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, UEFA'ya sunulan kadro listesini duyurdu. Kış transfer döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey kadroda yer alırken, Renato Nhaga kadroda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina." - İSTANBUL

