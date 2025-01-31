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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Midtjylland veya AZ Alkmaar ile Eşleşecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Midtjylland veya AZ Alkmaar ile Eşleşecek
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilerek grup aşamasını 14. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland veya Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Johan Cruyff Arena'da Hollanda takımı Ajax ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 2-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Aslan, bu sonuçla Avrupa Ligi'ni 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 14. sırada tamamladı.

Galatasaray, son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak. Play-off turunda seri başı olacak sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Midtjylland ya da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşecek. Play-off turunda ilk maç 13 Şubat'ta, rövanş ise 20 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde; PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile de 3-3 berabere kaldı, Ajax'a ise 2-1 kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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