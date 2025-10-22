Galatasaray U19, Bodo/Glimt'i son anda devirdi

UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray U19, sahasında Bodo/Glimt U19'u ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

ASLANLAR MAÇA HIZLI BAŞLADI

Galatasaray, 4. dakikada Efe Eriş ve 37. dakikada Furkan Koçak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Bodo/Glimt, 52 ve 54. dakikalarda Grundstad Rodahl'ın golleriyle eşitliği yakaladı. Galatasaray'da 90+2'de Eyüp Can Karasu sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puana ulaşırken. Bodo/Glimt puansız durumda.

SON ANDA DEVİRDİLER

UEFA Gençlik Ligi'nin sonraki maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bodo/Glimt ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.