Galatasaray U-17 Kadın Futbol Takımı Gölpazarı'nda Kamp Yapıyor

Galatasaray U-17 Kadın Futbol Takımı, Bilecik'in Gölpazarı ilçesini kamp programına girdi.

Galatasaray U-17 Kadın Futbol Takımı'nın Gölpazarı kampını ziyaret eden Kaymakam Feyza Nur Kılıç, takım oyuncuları ve teknik heyetle bir araya geldi. Genç yaşta büyük başarılara imza atan takıma, önümüzdeki müsabakalarda da başarılar dileyen Kaymakam Kılıç'a, futbol takımı tarafından Galatasaray forması hediye edildi. Kaymakam Kılıç, Galatasaray U-17 Kadın Futbol Takımı'nın Gölpazarı'nda ağırlanmasının büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirterek; "Türkiye futbol tarihinde bir ilke imza atarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Türk takımı olan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı da gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım oyuncuları, ilçede sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinlik kapsamında genç sporcularla bir araya gelerek futbolun gelişimine yönelik sohbetler gerçekleştirdi. - BİLECİK