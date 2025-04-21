AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Galatasaray, Türkiye Kupası Yarı Finali İçin Konya'da Coşkuyla Karşılandı

Galatasaray, Türkiye Kupası Yarı Finali İçin Konya'da Coşkuyla Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray futbol takımı, Türkiye Kupası yarı final maçı için Konyaspor ile karşılaşmak üzere Konya'ya geldi. Taraftarlar, kafileyi coşkuyla karşıladı. Takımda bazı oyuncular sağlık sorunları nedeniyle yer almadı.

GALATASARAY kafilesi, Türkiye Kupası yarı final maçı için geldiği Konya'da coşkuyla karşılandı.

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, yarın saat 20.30'da Konyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray futbol takımı bugün özel uçakla maçın oynanacağı Konya'ya geldi. Havalimanında Sarı-kırmızılı kafileyi taraftarı coşkuyla karşıladı. Taraftar, Teknik Direktör Okun Buruk'a çiçek hediye etti.

Sarı-kırmızılı ekipte, hazırlık çalışmaları sırasında kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'daki kamp kafilesinde yer almadı. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galataaray'ın, Konya kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.