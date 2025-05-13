Galatasaray, Türkiye Kupası Finali İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor