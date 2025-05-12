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Galatasaray, Türkiye Kupası Finali Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Türkiye Kupası Finali Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, 14 Mayıs'ta Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası Finali için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

TÜRKİYE Kupası Finali'nde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. 10'a 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanda 3 takıma ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür kale taktik maçı yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, ardından Gaziantep'e hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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