Galatasaray transferde bombayı patlattı! 26 yaşındaki kanat formayı giyecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Napoli'nin kanat oyuncusu Noa Lang geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp, Noa Lang'ın temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.

TRANSFER LİSTESİNİN ÜST SIRALARINDA

Galatasaray yönetiminin, hücum hattını güçlendirmek adına Hollandalı futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldığı öğrenildi. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların, bu transfer için süreci hızlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

HÜCUM HATTINA GÜÇ KATMASI BEKLENİYOR

25 yaşındaki kanat oyuncusunun, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle Galatasaray'ın hücum planında önemli bir rol üstlenebileceği değerlendirilirken, görüşmelerin seyrine göre transferde kısa süre içinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.