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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Dev karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Böylelikle haftanın sonucu en çok merak edilen Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını da yönetecek hakem belli oldu.

İŞTE DEV MAÇIN HAKEMİ

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşamının dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Öte yandan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Ozan Ergün, Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasında Oğuzhan Çakır görev yapacak.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında düdük çalacak hakemlerin tamamı şu şekilde;

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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