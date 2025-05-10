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Galatasaray Trabzonspor Maçında 2 Değişiklik Yaptı

Galatasaray Trabzonspor Maçında 2 Değişiklik Yaptı
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Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta önceki karşılaşmaya göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk, Eren Elmalı ve Alvaro Morata'nın yerine Ismail Jakobs ile Gabriel Sara'yı sahaya sürdü. Ayrıca, Galatasaray ısınmaya hayatını kaybeden sanatçıların fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 2 değişlik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre bordo-mavililer karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Eren Elmalı ve Alvaro Morata'nın yerine Ismail Jakobs ile Gabriel Sara'ya görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir ile Elias Jelert ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye; Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcıi Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata bekledi.

Öte yandan Galatasaray ısınmaya, üzerinde hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak ve bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafları olduğu tişörtlerle çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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