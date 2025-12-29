Haberler

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 8'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
