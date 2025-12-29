Haberler

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki ilk antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp çift kale maçla sona erdi.

GALATASARAY, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

