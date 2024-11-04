Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışması ile gerçekleştirildi.
GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.