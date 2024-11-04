Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.