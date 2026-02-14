Haberler

Voleybol: Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig Yarı Final C Grubu'nda Galatasaray, Tokat Belediyespor'u 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Maçın detaylarında Tokat, ilk seti kazanırken, Galatasaray ikinci ve üçüncü setleri kazanarak öne geçti. Dördüncü seti Tokat aldı fakat son seti Galatasaray kazanarak karşılaşmayı tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig Yarı Final C Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Tokat Belediyespor'u 3-2 yendi.

Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti, Tokat Belediyespor'un 25-23'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın ikinci ve üçüncü setleri 25-18'lik skorlarla kazanmasının ardından Tokat Belediyespor, dördüncü seti 25-19 önde tamamlayarak durumu 2-2'ye getirdi.

Beşinci seti 15-12'lik skorla alan Galatasaray, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.

Karşılaşmayı Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da izledi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Spor
