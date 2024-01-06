Galatasaray, Tofaş'ı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Tofaş'ı 95-76 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Maçın hakemleri Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen ve Berk Kurtulmuş oldu. Galatasaray'ın başantrenörü Zvezdan Mitrovic, Tofaş'ın başantrenörü ise Orhun Ene'dir.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Tofaş'ı 95-76 mağlup ederek, üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Hakemler: Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Berk Kurtulmuş
Galatasaray: Radebaugh 15, Dee Bost 26, Yeboah 12, Göksenin Köksal, McCormack 10, Prepelic 20, Sadık Emir Kabaca 12, Buğrahan Tuncer, Efe Vatan
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
Tofaş: Sakic 12, Denmon 11, Wiley 16, Tolga Geçim 8, Winston 6, Mustafa Kurtuldum 8, Homesley 8, Özgür Cengiz 5, Ege Demir 2
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 24-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 56-35 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 74-57 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL