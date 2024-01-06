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Galatasaray, Tofaş'ı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Tofaş'ı 95-76 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Maçın hakemleri Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen ve Berk Kurtulmuş oldu. Galatasaray'ın başantrenörü Zvezdan Mitrovic, Tofaş'ın başantrenörü ise Orhun Ene'dir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Tofaş'ı 95-76 mağlup ederek, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hakemler: Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Berk Kurtulmuş

Galatasaray: Radebaugh 15, Dee Bost 26, Yeboah 12, Göksenin Köksal, McCormack 10, Prepelic 20, Sadık Emir Kabaca 12, Buğrahan Tuncer, Efe Vatan

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

Tofaş: Sakic 12, Denmon 11, Wiley 16, Tolga Geçim 8, Winston 6, Mustafa Kurtuldum 8, Homesley 8, Özgür Cengiz 5, Ege Demir 2

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 24-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 56-35 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 74-57 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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