Okan Buruk'un 50. doğum gününü kutlayan Galatasaray, başarılı hoca ile yeni sezon anlaşması da yaptı. Konuyla ilgili konuşan Dursun Özbek, "Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan" dedi.

Bir taşla iki kuş! Galatasaray, Okan Buruk'un hem doğum gününü kutladı hem de yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur 'un da katıldığı antrenman öncesi teknik direktör Okan Buruk'un 50. yaş günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek kısa bir açıklama yaparak, "Hem doğum günü kutlaması hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık" dedi.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Özbek, tecrübeli teknik adam için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen doğum günü kutlamasında GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Hocamın bugün doğum günü. Kendisini kutluyorum. İnşallah uzun süreler Galatasaray'a hizmet edeceksin" dedi.

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Buruk'un sözleşmesinin yenilendiğini belirten Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.