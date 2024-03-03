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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksikti. Galatasaray taraftarı da tribünde yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre derbide tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Carlos Vinicius'un yerine Mauro Icardi'ye görev verdi.

5 eksik

Galatasaray'da derbide 5 futbolcu kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda 21 kişilik kadroda Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Serge Auirer bulunmuyor.

Galatasaray derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius bekledi.

1914 Galatasaray taraftarı tribünde

Galatasaray taraftarı, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Beşiktaş derbisinde tribünde yer aldı. Karar gereği 1914 sarı-kırmızılı taraftarlar deplasmanda takımlarını destekledi. Taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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