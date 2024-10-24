Galatasaray tarihinde bir ilk gerçekleşti

Galatasaray Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında ağırladığı Elfsborg'u 4-3 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

ASLAN'IN TEK GALİBİYETİ VARDI

Elfsborg maçına kadar tek galibiyetini 1976'da deplamanda alan Galatasaray, iç sahada İsveç takımlarına karşı çıktığı 5. maçta (İkişer beraberlik ve yenilgi) ilk kez kazandı.

İÇ SAHADA İLK KEZ KAZANDILAR

Bu galibiyetle tarihinde ilk kez sahasında bir İsveç takımını mağlup eden sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileriyle 8. randevusuna çıktı. Söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Galatasaray, Elfsborg'u yenerek galibiyet sayısını 2'ye çıkardı. İç sahada İsveç takımlarına karşı çıktığı 5. maçta ilk kez kazandı.