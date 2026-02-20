Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada sahaya futbolcularla birlikte çıkan çocuklarla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SAHAYA DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERİ ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarıyla birlikte seremoniye çıkan çocukların tamamının Darüşşafaka öğrencisi olduğu öğrenildi. Eğitimde fırsat eşitliği için faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti'nin öğrencilerinin bu özel gecede yer alması, sosyal sorumluluk açısından anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi. Galatasaray'ın bu jesti, hem taraftarlar hem de kamuoyu tarafından takdir topladı.