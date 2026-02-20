Haberler

Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Juventus maçında futbolcularla sahaya çıkan çocukların tamamının Darüşşafaka öğrencisi olduğu ortaya çıktı ve kulübün sosyal sorumluluk hamlesi takdir topladı.

  • Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçta sahaya çıkan çocukların tamamı Darüşşafaka öğrencisiydi.
  • Darüşşafaka Cemiyeti, eğitimde fırsat eşitliği için faaliyet gösteren bir kuruluştur.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada sahaya futbolcularla birlikte çıkan çocuklarla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SAHAYA DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERİ ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarıyla birlikte seremoniye çıkan çocukların tamamının Darüşşafaka öğrencisi olduğu öğrenildi. Eğitimde fırsat eşitliği için faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti'nin öğrencilerinin bu özel gecede yer alması, sosyal sorumluluk açısından anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi. Galatasaray'ın bu jesti, hem taraftarlar hem de kamuoyu tarafından takdir topladı.

Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı