Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

Galatasaray taraftarları, eski kaptanları olan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için, 'Selçuk İnan buraya' tezahüratı yaparken, Kocaeli tribünleri ıslıkla tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Kocaelispor, lider Galatasaray'la saat 17.00'de karşılaştı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN SELÇUK İNAN'A TEZAHÜRAT

Müsabaka öncesinde Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray'da takım kaptanlığı yapan ve birçok kupa kazanan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için 'Selçuk İnan buraya' tezahüratında bulundu.

KOCAELİSPOR TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Kocaelispor tribünleri ise Selçuk İnan'ın Galatasaray taraftarları tarafından tribünlere çağrılmasına ıslıkla tepki gösterdi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, genç hocayı tribünlere çağırarak alkışladı.

