Galatasaray Taraftarları Şampiyonluk Coşkusunu Florya'da Yaşadı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamalayan Galatasaray'da taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. - İSTANBUL