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Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'de

Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'de
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Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçı için Kadıköy'e ulaştı. Önce RAMS Park'ta toplanan yaklaşık 2 bin taraftar, otobüslerle Ülker Stadyumu'na gitti.

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı

Doğukan DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - GALATASARAY taraftarı, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları derbi maç için Ülker Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de oynanacak maçı stadyumda takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, öğle saatlerinde RAMS Park'ta toplandı. Yapılan bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle Kadıköy'e hareket eden yaklaşık 2 bin Galatasaraylı taraftar, Ülker Stadyumu'na ulaştı. Stadyum çevresinde bir süre tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızlı taraftarlar, daha sonra güvenlik önemleri altında tribündeki yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Etkinlik 3-sayfa Kadıköy Futbol Spor

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