Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getiren Osimhen fotoğrafı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli takımının Dünya Kupası Eleme maçları için ülkesine giderek kampa katıldı. Ancak kamptan paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TESİSLER VE SAHA KOŞULLARI TEPKİ ÇEKTİ

Osimhen'in kamp sürecinden paylaşılan bir fotoğrafta sol ayak bileğine bandaj uygulandığı görülürken, arka plandaki tesisin yetersiz görüntüsü taraftarların tepkisini çekti.

Nijerya Milli Takımı'nın antrenman sahasının büyük bölümünün toprak zeminli olması, futbolseverler tarafından "bu seviyede bir ülke takımına yakışmıyor" şeklinde yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fotoğrafların yayılmasının ardından hem Galatasaraylı taraftarlar hem de Nijeryalı futbolseverler, federasyona yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Birçok kullanıcı, "Osimhen gibi dünya çapı bir yıldız bu sahada antrenman yapmamalı" ifadelerini kullanarak altyapı ve tesis sorununa dikkat çekti.