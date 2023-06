Galatasaray taraftarının Wanda Nara'ya yolladığı ses kaydı olay oldu: Adamı manyak edeceksin

Bir Galatasaray taraftarının, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'ya yolladığı ses kaydı sosyal medyada olay oldu. Arjantinli yıldızın Galatasaray'da kalmasını isteyen taraftar yolladığı ses kaydında, "Yengecim iyi akşamlar. Neden böyle yapıyorsun? Neden milyonlarca insanın yüreğini sıkıyorsun. Her şey para mı? Malın var, paran var, mülkün var, her şeyin var. Dünyalar yakışıklısı bir kocan var. Adamı elimizden alıp Arap Ligi'nde manyak edeceksin." dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli aktörlerden Icardi, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılılara veda etti. Galatasaray yönetimi Arjantinli yıldızın bonservisini almak için büyük çaba harcarken, Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'ya bir taraftarın yolladığı ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

"DÜNYALAR YAKIŞLISI BİR KOCAN VAR"

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan Wanda Nara'ya yolladığı ses kaydında, "Yengecim iyi akşamlar. Neden böyle yapıyorsun? Neden milyonlarca insanın yüreğini sıkıyorsun. Her şey para mı? Malın var, paran var, mülkün var, her şeyin var. Dünyalar yakışıklısı bir kocan var. Adamı elimizden alıp Arap Ligi'nde manyak edeceksin." dedi.

"BIRAK ADAM KALSIN"

Taraftar ses kaydının devamında, "Rehabilite etmişiz, yüzüne nur geldi, et geldi, kan geldi, can geldi. Sen bizim yengemizsin başımızın tacısın, sana laf edemeyiz. Bu gün bir canın sıkılsa başın dara düşse yine Galatasaray taraftarı orada. Allah'ın hakkı için lütfen Icardi'yi elleme ablacığım. Bırak adam kalsın. Ne işin var Arabistan'da. Lütfen duygularınla hareket et, lütfen." şeklinde konuştu.