Galatasaray taraftarının istemediği isim valizlerini topladı gidiyor
Güncelleme:
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını değiştiren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama'ya transferini onayladı. Brezilya ekibi, Kolombiyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralayacak.

Yeni sezonda kadro planlamasında değişikliğe giden Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAM

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Vasco da Gama, Carlos Cuesta transferi için Galatasaray ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Brezilya temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralayacak.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Transferin resmi imzalarının kısa süre içinde atılması beklenirken, Cuesta'nın Vasco da Gama ile 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalayacağı kaydedildi. 2024 yılında Galatasaray'a transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılı forma altında beklentileri karşılayamamıştı.

Haberler.com - Spor
