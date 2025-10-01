Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını alan Galatasaray'da maç sonu kutlamaları sırasında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

ICARDI'NİN YALNIZ GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMA YARATTI

Takım arkadaşları taraftarlarla galibiyeti coşkuyla kutlarken, yıldız golcü Mauro Icardi'nin kenarda yalnız başına takımı izlediği anlar kameralara yansıdı. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Galatasaray taraftarını ikiye böldü.

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI YORUM

Bir kısım taraftar, Icardi'nin yalnız kalışını "Takım ruhuna aykırı" olarak yorumlarken, diğer taraftarlar ise "Sadece o anlık bir görüntü, büyütülmemeli" diyerek Arjantinli yıldızı savundu.